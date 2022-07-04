بدء تنفيذ نظام الإجازة المرضية مدفوعة الأجر اليوم الاثنين

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س الأحد إنه سيتم اختبار النظام في ست مدن في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم، بما في ذلك منطقة "جونغ نو" في سيول.وتشمل المناطق الست أيضا كلا من "بوتشون" و"تشون آن" و"سون تشون" و"بو هانغ" و"تشانغ وان".وبموجب مشروع مدته عام واحد، سيحصل أولئك الذين يعيشون في تلك المناطق الست المخصصة على 43 ألفا و960 وون، أي 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور، خلال الفترة التي لا يمكنهم فيها الذهاب إلى العمل بسبب أمراض معينة.وسوف يشمل ذلك أيضا العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما في المناطق المخصصة حسب الخطة التي لا تنطبق فقط على العمال بأجر، ولكن أيضا على العاملين لحسابهم الخاص، والفنانين المشمولين بتأمين العمل، والعمال المياومين ومخططي التأمين.ويهدف المشروع التجريبي إلى تعزيز الظروف الاجتماعية التي تشجع على أخذ إجازة مرضية وسط أهميتها المتزايدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.