الأحزاب السياسية الكورية تستأنف محادثاتها بشأن تشكيل اللجان البرلمانية

Photo : YONHAP News

فشلت الأحزاب السياسية الكورية في التوصل إلى اتفاق على تشكيل اللجان البرلمانية، مما تسبب في تجمد أعمال البرلمان لأكثر من شهر.وفي هذا السياق، اجتماع زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" الحاكم "كوان صونغ دونغ" مع نظيره من الحزب الديمقراطي المعارض "بارك هونغ كون" أمس الأحد، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات بين الحزبين.وصرح النائب "كوان" للمراسلين عقب الاجتماع بأنهما أجريا محادثات صريحة لمدة ساعتين، بدءا من الساعة 3 من بعد ظهر الأحد، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق. وقد واصلت الأحزاب السياسية مفاوضاتها مساء، لكنها فشلت أيضا في تضييق الحلافات. وسوف يجري قادة التكتلات البرلمانية مناقشات مرة أخرى صباح اليوم الاثنين.وقال الحزب المعارض الذي يشغل 170 مقعدا من أصل 299 مقعدا في البرلمان، إنه سيعقد جلسة برلمانية عامة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد ظهر اليوم الاثنين إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع الحزب الحاكم.وكان الحزب المعارض قد قدم اقتراحا يقضي بالتخلي عن منصب رئاسة البرلمان مقابل تخلي الحزب الحاكم عن منصب رئاسة اللجنة التشريعية والقضائية إذا وافق الحزب الحاكم على المشاركة في اللجنة الخاصة بالإصلاح القضائي وتراجع عن طلبه بأن تبت المحكمة الدستورية في شرعية أعمال هذه اللجنة. ومن جانبه رفض الحزب الحاكم هذا المقترح قائلا إنه لا ينبغي أن يفرض الحزب الديمقراطي أي شروط.