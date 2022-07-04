كوريا الشمالية تدعي انخفاض عدد حالات الحمى عن 4 آلاف لليوم الثاني

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ادعت كوريا الشمالية أن عدد حالات الإصابة اليومية بالحمى، المشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد ظلت في مستوى يقل عن أربعة آلاف لليوم الثاني على التوالي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين إنه تم تأكيد إصابة حوالي ثلاثة آلاف و30 شخصا بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الأحد، على الصعيد الوطني. ونقلا عن المقر الحكومي الطارئ لمكافحة الأوبئة، قال التقرير إن حوالي ثلاثة آلاف و910 مرضى قد تعافوا خلال نفس الفترة.ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن كوريا الشمالية، فقد ظل عدد حالات الحمى الجديدة اليومية في مستوى يقل عن عشرة آلاف لليوم العاشر على التوالي منذ يوم 24 يونيو.ولم تذكر السلطات الكورية الشمالية شيئا عن الوفيات الجديدة أو عددها أو معدلها. وكان آخر تحديث في هذا الشأن قد صدر يوم 16 يونيو، عندما قالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة جديدة، مما رفع من عدد الوفيات إلى 73 بمعدل وفاة يبلغ 0,002%.وقد زاد العدد التراكمي للإصابات في كوريا الشمالية منذ أواخر شهر أبريل الماضي إلى ما يقرب من 4 ملايين و750 ألفا، وتزعم السلطات الكورية الشمالية أن 99,8% منهم قد تعافوا بالكامل.