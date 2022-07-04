إطلاق لجنة حكومية مدنية في كوريا لحل قضية العمل القسري مع اليابان

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ستطلق الحكومة الكورية الجنوبية لجنة مكونة من ممثلين حكوميين وممثلين عن الجمهور اليوم الاثنين من أجل مناقشة الحلول الممكنة لقضية تقديم تعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب في اليابان.وسوف تعقد وزارة الخارجية الكورية اجتماعا افتتاحيا مغلقا للجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ". وسوف يحضر الاجتماع مسؤولون حكوميون وخبراء وممثلون عن ضحايا العمل القسري.ويأتي ذلك وسط مساعي كوريا للتوصل إلى حلول دبلوماسية لهذه القضية، مع اقتراب تنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة سيول المركزية في عام 2018، الذي يقضي بتصفية أصول لشركات يابانية في كوريا الجنوبية.وقد تدهورت العلاقات بين سيول وطوكيو بشكل كبير منذ ذلك الحين، وطالبت اليابان الحكومة الكورية الجنوبية بحل هذه القضية.ومن المتوقع صدور حكم نهائي في هذا الشأن من المحكمة العليا الكورية في غضون شهر أغسطس أو سبتمبر القادمين.