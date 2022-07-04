كوريا تعيد رفات جنود صينيين منذ الحرب الكورية إلى بكين في سبتمبر

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ستعيد كوريا الجنوبية رفات جنود صينيين كانوا قد قُتلوا خلال فترة الحرب الكورية، إلى الجانب الصيني في شهر سبتمبر القادم.وقالت وزارة الدفاع في سيول أمس الأحد إن الجانبيْن اتفقا على عقد احتفال خاص بهذه المناسبة في مدينة "شيامين" الصينية، يوم 15 سبتمبر القادم.وتم توقيع اتفاق في هذا الشأن أمس الأحد بين كل من "كيم سانغ جين" مدير إدارة السياسات الدولية في وزارة الخارجية الكورية، و"لي جينغ شيان" مسؤول شؤون المحاربين القدامى في الصين.وبموجب هذا الاتفاق، سيعقد الجانبان احتفالا تذكاريا مشتركا يوم 15 سبتمبر، ثم إعادة الرفات إلى الصين في اليوم التالي.وقد أعادت كوريا الجنوبية حتى الآن 825 مجموعة من رفات المقاتلين الصينيين في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2021.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن الجانبين اتفقا أيضا على تنفيذ الإعادة التاسعة المخطط لها بسلاسة من خلال إجراء مشاورات نشطة، حيث يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.