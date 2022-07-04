الطلب على الكهرباء في كوريا يسجل رقما قياسيا في يونيو

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بلغ الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية رقما قياسيا في شهر يونيو الماضي بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو إلى مستويات عالية غير معتادة.ووفقا لهيئة تبادل الطاقة في كوريا اليوم الاثنين، وصل المتوسط الشهري للحد الأقصى للطلب على الكهرباء إلى 71 ألفا و805 ميغاوات في يونيو، بزيادة 4,3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويعد ذلك أكبر مستوى من الطلب على الكهرباء لأشهر يونيو منذ عام 2005، عندما بدأت السلطات الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوزت فيها أرقام يونيو مستوى 70 ألف ميغاوات.ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء، انخفضت احتياطيات الطاقة في كوريا إلى أقل من عشرة في المائة لأول مرة هذا العام، حيث وصلت إلى 9,5% في يوم 23 يونيو.ووفقا لوزارة الطاقة، من المتوقع أن يصل الحد الأقصى للطلب على الكهرباء هذا الصيف إلى ذروته في حوالي الأسبوع الثاني من شهر أغسطس القادم، حيث سيتراوح بين 91,7% و95,7%، وهو ما يعد أعلى من نطاق العام الماضي البالغ 91,1%.