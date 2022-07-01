كوريا والولايات المتحدة تعقدان الحوار الأمني الاقتصادي الأول في واشنطن

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ستعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجلسة الأولى من الحوار الأمني الاقتصادي بين البلدين في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال هذا الأسبوع.وقال المكتب الرئاسي الكوري اليوم الاثنين إن "وانغ يون جونغ" المساعد الرئاسي لشؤون الأمن الاقتصادي، سوف يتوجه إلى واشنطن بعد غد الأربعاء للالتقاء بنظيره الأمريكي "تارون تشابرا" كبير المسؤولين عن التكنولوجيا والأمن القومي في مجلس الأمن القومي الرئاسي الأمريكي.وسوف تتم خلال الاجتماع الذي تم تحديده يوم الخميس مناقشة تدابير الاستجابة لأزمة سلسلة التوريد العالمية، والتعاون في مجالات أشباه الموصلات ومحطات الطاقة النووية، وغيرها من التقنيات المتقدمة.وقد أطلقت الدولتان الحوار الأمني الاقتصادي بهدف تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي وتطوير التحالف التكنولوجي بين البلدين بعد القمة بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر مايو الماضي.وتم التخطيط لزيارة "وانغ" في البداية في أوائل يونيو، ولكن تمت إعادة جدولتها بسبب قمة الناتو.