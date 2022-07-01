إصابات كورونا في كوريا تسجل أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع

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تشهد كوريا الجنوبية حاليا زيادة في انتشار وباء كورونا مجددا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 6 آلاف و253 حالة، بزيادة مقدارها حوالي 3 آلاف حالة مقارنة بيوم الاثنين الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع على أساس أيام الاثنين.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 164 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، مسجلة بذلك أعلى من 100 حالة لأكثر من 10 أيام متتالية.وأشارت الوكالة إلى أن المتوسط اليومي لحالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الماضي قد بلغ حوالي 9 آلاف و500 حالة، بزيادة مقدارها ألفان و400 حالة مقارنة بالأسبوع الأسبق.وزاد عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار 3 أشخاص، ليبلغ 56 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 24 ألفا و574 حالة وفاة، بعد أن زاد عدد الوفيات بمقدار 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.