معدلات معارضة الرئيس يون تتجاوز معدلات تأييده للأسبوع الثاني على التوالي

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تجاوزت معدلات معارضة الرئيس الكوري "يون صوك يول" معدلات تأييده بشأن تنفيذ شؤون الدولة للأسبوع الثاني على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم السابع والعشرين من يونيو وحتى الأول من يوليو على 2514 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 44.4%، بانخفاض قدره 2.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات المعارضة 50.2%، بزيادة نسبتها 2.5%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها معدلات المعارضة للرئيس "يون" مستوى تأييده بنسبة أكثر من هامش الخطأ في استطلاعات الرأي منذ تنصيبه في شهر مايو الماضي.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 43.5%، بانخفاض قدره 1.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وتلاه الحزب الديمقراطي الحاكم بنسبة 40.3%، بزيادة قدرها 0.8%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.