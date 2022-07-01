المرشحة لوزارة الصحة تنسحب من الترشح

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انسحبت المرشحة لمنصب وزيرة الصحة "كيم سونغ هي" من الترشح اليوم الاثنين بعد 39 يوما من ترشيحها، نتيجة لاستمرار الجدل المحيط بها وبعائلتها.وأعلنت المرشحة "كيم" انسحابها صباح اليوم في بيان قالت فيه إنها حاولت أن توضح أن المزاعم المتعلقة بها وبعائلتها ليست صحيحة، لكنها لم تتمكن من ذلك.كما قالت إنها قررت قبول الانتقادات الموجهة إليها بكل تواضع، والتي تشير إلى إنها هي الجهة المسؤولة عن المزاعم.وأعربت "كيم" عن أملها في أن يكون انسحابها من الترشح نقطة تحول لاستعادة السياسة البرلمانية لصالح الشعب، قائلة إنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق السعادة للشعب وإنجاح حكومة الرئيس "يون صوك يول".الجدير بالذكر أن الرئيس "يون" قد رشح "مين سونغ هي" لمنصب وزيرة الصحة يوم السادس والعشرين من شهر مايو الماضي، خلفا للمرشح "جونغ هو يونغ" الذي انسحب أيضا من ترشحه يوم الثالث والعشرين من مايو.