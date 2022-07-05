كاسحة الجليد الكورية تبدأ رحلة استكشافية جديدة في القطب الشمالي

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بدأت كاسحة الجليد الوحيدة لدى كوريا الجنوبية، "آرا أون"، في رحلة استكشافية بحثية جديدة في المحيط المتجمد الشمالي.ووفقا لمعهد كوريا للأبحاث القطبية أمس الاثنين، غادرت السفينة ميناء إنتشون في وقت سابق من اليوم في رحلة استكشافية لمدة 92 يوما، والتي ستنقلها إلى المياه الواقعة بالقرب من المحيط المتجمد الشمالي، بما في ذلك بحر "بيرينغ" وبحر "سيبيريا" الشرقي وبحر "بوفورت".ويهدف مشروع القطب الشمالي الجديد إلى دراسة أسباب الظروف الجوية غير الطبيعية التي تؤثر على شبه الجزيرة الكورية وتأثير الاحتباس الحراري على النظام البيئي في القطب الشمالي والبيئة البحرية.وسوف تجري "آرا أون" أيضا مسوحات بحرية لتأمين المعلومات حول موارد الحياة المائية في المياه المفتوحة في القطب الشمالي.وتعد هذه هي الرحلة الثالثة عشرة للسفينة إلى القطب الشمالي وسوف تغطي 15 ألف كيلومتر، حتى يوم 4 أكتوبر القادم.