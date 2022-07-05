الرئيس الكوري يشدد على التعاون المستقبلي في لقاء مع قادة الأعمال اليابانيين

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شدد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على ضرورة التركيز على التعاون الموجه نحو المستقبل بين كوريا واليابان.جاء ذلك في اجتماع مع وفد من كبار رجال الأعمال اليابانيين الذين يزورون سيول لاستئناف المحادثات مع نظرائهم في كوريا الجنوبية.وبحسب المكتب الرئاسي الكوري، استقبل "يون" مندوبين من اتحاد الأعمال الياباني في مكتبه بعد ظهر أمس الاثنين، حيث تم إطلاعه على نتائج اجتماعهم مع ممثلي اتحاد الصناعات الكورية في وقت سابق. وقال المكتب الرئاسي إن يون شدد خلال الاجتماع المغلق على حاجة كوريا الجنوبية واليابان لتوحيد قواهما لبناء علاقات مستقبلية.ومستشهدا بقدوم عصر الأمن الاقتصادي، حث الرئيس الكوري الجنوبي قادة الأعمال من كلا البلدين على استمرار التواصل مع بعضهم البعض للمساعدة في توسيع التعاون الثنائي بين الجانبين.كما قال إنه يتعين على حكومتي البلدين العمل معا من أجل معالجة القضايا العالقة بينهما، مشيرا على ما يبدو إلى قضايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب وقضية الاسترقاق الجنسي.