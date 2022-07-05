كوريا تطلق لجنة حكومية خاصة بشأن العمل القسري في زمن الحرب في اليابان

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أطلقت الحكومة الكورية لجنة تشمل مسؤولين حكوميين وخبراء مدنيين أمس الاثنين لمناقشة الحلول الممكنة لقضية تقديم تعويضات لضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وعقدت وزارة الخارجية الكورية الاجتماع الافتتاحي للجنة بعد ظهر أمس الاثنين خلف أبواب مغلقة، برئاسة النائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ"، وبحضور 12 شخصا من بينهم مسؤولون حكوميون وممثلون عن ضحايا العمل القسري وعلماء وصحفيون وخبراء في القانون الدولي.وكان من المقرر مبدئيا أن يستغرق الاجتماع الافتتاحي 90 دقيقة، لكنه استمر حوالي ساعتين و40 دقيقة.وجاء ذلك في سياق مساعي كوريا للبحث عن حلول دبلوماسية للقضية مع التصفية الوشيكة لأصول شركات يابانية في كوريا الجنوبية تنفيذا لأحكام المحكمة العليا في سيول في عام 2018.وقال مسؤول في الوزارة إن الهيئة الاستشارية قررت خلال الاجتماع أن تتم أولا مناقشة ثلاث قضايا ملحة، بما في ذلك الإجراءات القانونية للتعويض وفقا لقرارات المحكمة العليا، بينما طلب ممثلو الضحايا من الحكومة مساعدتهم في التفاوض المباشر مع الشركات اليابانية المسؤولة. كما كرروا موقفهم بأن اليابان يجب أن تقدم اعتذارا. وسوف تعقد اللجنة اجتماعين آخرين، هذا الشهر وآخر الشهر القادم.