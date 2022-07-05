كوريا الشمالية تدعي أن حالات الحمى الجديدة تقل عن 3 آلاف

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زعمت كوريا الشمالية أن الحالات اليومية المرتبطة بالحمى التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد انخفضت إلى أقل من ثلاثة آلاف. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء بأنه تم تأكيد إصابة حوالي 2500 شخص بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الاثنين، على الصعيد الوطني.ونقلت الوكالة عن المقر الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أن حوالي ثلاثة آلاف و430 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة. ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن كوريا الشمالية، ظلت حالات الحمى الجديدة اليومية في مستوى يقل عن عشرة آلاف لليوم العاشر على التوالي، منذ يوم 24 يونيو.ولم يذكر المسؤولون الكوريون الشماليون شيئا عن وقوع وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدلها. وجاء آخر تحديث في هذا الصدد يوم 16 يونيو، عندما قالت وكالة الأنباء المركزية إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة واحدة، مما رفع عدد الوفيات إلى 73 مع معدل وفيات يبلغ 0,002%.وقد زاد عدد الحالات التراكمي في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل الماضي إلى ما يقرب من 4 ملايين و750 ألفا، وقد زعمت السلطات الكورية الشمالية أن 99,9% منهم قد تعافوا تماما. ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة إنه تم إنشاء نظام إدارة ومراقبة الأمراض المعدية والخبيثة في البلاد.