انخفاض قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الرابع في يونيو

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انخفضت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى كوريا الجنوبية بأكثر من 9,4 مليار دولارفي شهر يونيو الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى نهاية الشهر الماضي 438 مليارا و200 مليون دولار أمريكي، بانخفاض مقداره 9 مليارات و430 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في نهاية الشهر الأسبق. ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر منذ 13 عاما وسبعة أشهر، تحديدا منذ شهر نوفمبر من عام 2008، في أثناء الأزمة المالية العالمية.وقد انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي لأربعة أشهر متتالية، منذ شهر مارس الماضي. وقال البنك المركزي إن قيمة الأصول غير الدولارية انخفضت مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، كما انخفض إجمالي الاحتياطيات بسبب إجراءات استقرار السوق.ويذكر أنه حتى نهاية شهر مايو الماضي كانت كوريا الجنوبية هي التاسعة عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، دون تغيير عن الشهر الأسبق، بينما تصدرت الصين القائمة بـ3 تريليونات و120 مليار دولار، وتلتها اليابان وسويسرا.