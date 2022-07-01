نمو التضخم في كوريا خلال شهر يونيو يسجل أعلى مستوى منذ 24 عاما

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 6% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، حيث زادت بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 24 عاما.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكفي البلاد قد وصل إلى 108,22 نقطة في يونيو، بزيادة نسبتها ستة بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعد أكبر نمو على أساس سنوي منذ 23 عاما وسبعة أشهر، تحديدا منذ شهر نوفمبر من عام 1998، عندما قفز المؤشر إلى 6,8%.وتجاوز معدل التضخم مستوى أربعة في المائة في شهري ْمارس وأبريل، ثم ارتفع إلى ما فوق خمسة في المائة، ليصل إلى 5,4% في مايو، ثم بلغ 6% في يونيو.وارتفعت أسعار السلع بنسبة 8,5% في يونيو مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 9,3%، كما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية على وجه الخصوص بنسبة 39,6% على أساس سنوي. وارتفعت أيضا أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 4,8% على أساس سنوي، في حين قفزت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 9,6%، وأسعار الخدمات بنسبة 3,9% مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت أسعار تناول الطعام في الخارج بنسبة 8%.وقال التقرير إن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط المتقلبة، أقد ارتفع بنسبة 4,4% على أساس سنوي في يونيو، وهو أكبر نمو منذ مارس 2009.