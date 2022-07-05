كوريا تحضر مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا

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حضرت كوريا الجنوبية قمة دولية حول إعادة إعمار أوكرانيا التي مزقتها الحرب الروسية.وفي مؤتمر التعافي الأوكراني الذي عقد في مدينة "لوغانو" السويسرية أمس الاثنين، قال رئيس الوزراء الأوكراني "دينيس شميهال" إن بلاده المنكوبة تحتاج 750 مليار دولار لتنفيذ خطة إعادة الإعمار في أعقاب الغزو الروسي وتدمير مدنها وبنيتها التحتية. وأوضح أن مابين 300 مليار إلى 500 مليار دولار من الأموال يمكن تمويلها من الأصول المصادرة من الحكومة الروسية أو رجال الأعمال الروس.وحضر المؤتمر الدولي كبار المسؤولين الحكوميين من 38 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وممثلون عن 14 منظمة دولية بما في ذلك الاتحاد الأوربي والبنك الدولي.وقد مثّل كوريا الجنوبية في المؤتمر الذي يستمر حتى اليوم الثلاثاء، "لي دو هون" النائب الثاني لوزير الخارجية.ومن جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" إن الاتحاد الأوربي سيؤسس منصة مركزية لتنسيق جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا.