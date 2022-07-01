مؤشر معاناة سكان كوريا يصل لأعلى مستوى منذ عام 2015 بسبب ارتفاع الأسعار

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سجل مؤشر معاناة السكان في كوريا الجنوبية، الذي يقيس درجة المعاناة الاقتصادية، أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب ارتفاع الأسعار ونسبة البطالة خلال هذا العام.وأوضح تقرير صادر عن معهد بحوث الاقتصاد الكوري التابع لاتحاد رجال الأعمال، إن المؤشر بلغ 10.6 نقطة في الربع الأول من هذا العام، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ بدء العمل به في الربع الأول من عام 2015.وأضاف التقرير أن المؤشر ظل يتقلب كل 3 شهور، حيث كان دون 10 نقاط حتى عام 2020 إلا أنه ارتفع بدرجة كبيرة في الربع الأول من العام الماضي ليبلغ 10.5 نقطة عندما وصلت نسبة البطالة الشاملة إلى 9.1% بسبب تدابير التباعد في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الإجراءات.لكن المؤشر تراجع مجددا إلى 9.1 نقطة في الربع الثالث من نفس العام بسبب انخفاض نسبة البطالة الشاملة إلى 6.6% ثم ارتفع مرة أخرى في الربع الرابع من العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار المستهلك ليبلغ 9.8 نقطة، ثم سجل أعلى مستوياته بـ10.6 نقطة في الربع الأول من هذا العام.وحذر "تشو كوانغ هو" مدير إدارة السياسات الاقتصادية في معهد بحوث الاقتصاد الكوري من أنه إذا ارتفع مؤشر معاناة المواطنين، فقد ترتفع نسبة البطالة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية، مثل انكماش الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى حلقة مفرغة يرتفع فيها المؤشر مرة أخرى.