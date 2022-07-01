الرئيس الكوري يعقد اجتماعا اقتصاديا طارئا كل أسبوع

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وصف الرئيس "يون صوك يول" الوضع الاقتصادي في كوريا الجنوبية بأنه "صعب جدا في الوقت الراهن"، وأكد على عزمه أخذ زمام المبادرة للتغلب على الأزمة الاقتصادية من خلال تقليل نفقات القطاع العام.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في المكتب الرئاسي اليوم، حيث قال أيضا إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 6% تقريبا في الشهر الماضي متأثرة بالتزامن بين إعادة تنظيم سلاسل الإمدادات وجائحة كورونا، حيث تتعرض مختلف دول العالم حاليا لأشد صدمة منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي.وأوضح الرئيس أن الحكومة قامت بتخفيض تكلفة التوريد من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة النفط من أجل التعامل مع أزمة الأسعار واستقرار المعيشة، وظلت تبذل جهودا لتخفيف أعباء المعيشة عن الفئة الضعيفة، وسوف تواصل العمل من أجل تخفيف الصعوبات عن المواطنين العاديين.وأوضح أن الحكومة ستبيع ممتلكات الأجهزة العامة غير الضرورية كما ستقلل نفقاتها من خلال إعادة هيكلة الإنفاق وزيادة كفاءة الإدارة، وسوف يتم استخدام الأموال المتوفرة نتيجة لذلك في مساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبات أشد.وشدد الرئيس على أنه سوف يعمل على تحسين معيشة الشعب، كما سيزور مختلف الميادين المعيشية للاستماع إلى صعوبات المواطنين، وسوف يعقد اجتماعا للطوارئ الاقتصادية كل أسبوع.