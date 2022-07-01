أول مسبار كوري للقمر يتجه إلى الولايات المتحدة تمهيدا لإطلاقه

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بدأت رحلة أول مسبار كوري للقمر، "دانوري"، إلى الفضاء الخارجي بوصوله إلى مطار إنتشون الدولي صباح اليوم، تمهيدا لنقله إلى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة حيث يوجد مكان إطلاقه، المخطط له بعد حوالي شهر.وقد تم نقل المسبار إلى المطار على متن حاوية خاصة للحفاظ على درجات الحرارة والرطوبة المناسبة، بالإضافة إلى احتوائها على أجهزة لامتصاص الصدمات، وسوف يتم وضعه على طائرة ستغادر كوريا في الساعة الخامسة من صباح الغد متوجهة إلى منطقة "أورلاندو" الأمريكية.وبعد أن يصل إلى هناك سيتم نقله برا مرة أخرى ليصل يوم 7 من هذا الشهر إلى مكان الإطلاق في قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا.وسوف يتم فحص المسبار في مكان الإطلاق لمدة تبلغ حوالي شهر، ثم يتم إطلاقه إلى الفضاء في الساعة الثامنة والدقيقة الرابعة والعشرين من صباح يوم 3 من شهر أغسطس القادم.ومن المتوقع أن يدور المسبار بعد ذلك على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر لمدة عام واحد للقيام بمهام علمية، بما في ذلك البحث عن موقع مرشح لمركبة للهبوط على سطح القمر، والتحقق من تقنية الإنترنت في الفضاء، وغيرها من المهام.وإذا نجحت كوريا الجنوبية في إطلاق المسبار "دانوري"، ستصبح سابع دولة على مستوى العالم التي تنجح في إرسال مسبار إلى القمر.