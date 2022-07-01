الحكومة الكورية تلغي سياسة التخلي عن الطاقة النووية رسميا

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إلغاء سياسة التخلي عن الطاقة النووية، ووافقت رسميا على خطة لزيادة حصة الطاقة النووية لتبلغ 30% من إجمالي توليد الطاقة في البلاد حتى عام 2030.جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة صباح اليوم، حيث وافقت على اتجاه سياساتها للطاقة، التي تختلف عن الحكومة السابقة.وكانت حصة الطاقة النووية من إجمالي توليد الطاقة في كوريا خلال العام الماضي قد بلغت 24,7%، حيث كانت الحكومة السابقة تخطط لتخفيض حصة الطاقة النووية حتى 24% بحلول عام 2030.وبعد أن قررت الحكومة الجديدة زيادة حصة الطاقة النووية، سستأنف إنشاء محطتي "شين هان اول" رقمي 3 و4، وتشغيل محطات الطاقة النووية القائمة باستمرار.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لإعادة النظر في هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 30% حتى عام 2030، بناء على الظروف المتاحة، وإعادة تنسيق حصص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.