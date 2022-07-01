استمرار رواج الكي بوب رغم جائحة كورونا

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عاد الكي بوب إلى العاصمة الألمانية "برلين" حيث تم استئناف مسابقة "مهرجان الكي بوب العالمي" لأول مرة منذ 3 أعوام، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.وقدم المشاركون في التصفيات التمهيدية عروضا بارزة، بينما استمتع المشاهدون بالمشاهدة والاستماع للأغاني الكورية لأول مرة منذ فترة طويلة.وفي المسابقة التي تم بيع جميع تذاكر مقاعدها البالغة 300 قبل أسبوع، شارك حوالي 130 شخصا من 46 فرقة من مختلف أرجاء ألمانيا، وتنافسوا بشكل مكثف، حيث أظهر المشاركون مهاراتهم البارزة.ومن المتوقع أن يتم ترشيح 3 فرق متفوقة للمشاركة في المسابقة النهائية التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر القادم.وقال فريق "يوكيو" الفائز بالجائزة الكبرى في المسابقة التمهيدية إنهم تعرفوا على حبهم للعروض الغنائية من خلال الكي بوب، وأعربوا عن رغبتهم المستمرة في حب الكي بوب والاستماع إلى أغانيه وتعريف مختلف دول العالم به.وبالقرب من مكان انعقاد المسابقة، تم إنشاء جناح خاص لتجربة الثقافة الكورية بما في ذلك ارتداء الأزياء الكورية التقليدية "هان بوك"، وتجربة العزف على الآلات الموسيقية الكورية التقليدية.وقالت السيدة "مون صون هيه" المسؤولة في المركز الثقافي الكوري في ألمانيا إن أعضاء المركز سيبذلون المزيد من الجهود لتنظيم مختلف البرامج في المستقبل لكي يتمكن المواطنون الألمان من الحصول على فرص مختلفة لتعلم الثقافة الكورية إلى جانب تعلم الكي بوب.وقد أجمع المشاركون على سعادتهم بمجرد المشاركة في المسابقة، التي كانت ساحة احتفالية أكدت على استمرار الحماس نحو الكي بوب.