توقعات بأن تصبح سلالة كورونا بي إيه 5 هي الأكثر انتشارا في كوريا

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توقعت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن تصبح السلالة الجديدة بي إيه 5 من المتحور الفرعي "أوميكرون" من فيروس كورونا، هي الأكثر انتشارا قريبا في البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء إن 28,2% من إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم الإبلاغ عنها في الأسبوع الماضي حتى يوم السبت، قد تم تحديدها على أنها من السلالة بي إيه 5، أي أكثر بمقدار 2,7 مرة مقارنة بما كان عليه الرقم قبل أسبوع.وحسب مصدر الإصابات، كانت هناك 147 حالة محلية المصدر، أي بنسبة 24,1% من إجمالي عدد الحالات المحلية التي تم اكتشافها في الأسبوع الماضي، بينما كانت هناك 38 حالة بتلك السلاة لدى القادمين من الخارج، أي بنسبة 49,2% من إجمالي عدد حالات كورونا بين القادمين من الخارج.وأضافت الوكالة أن هذه السلالة قد أصبحت بالفعل هي السلالة المهيمنة في الحالات القادمة من الخارج، كما كانت هناك زيادة ملحوظة فيها بين الحالات المحلية أيضا، مما يثير مخاوف من أنها قد تصبح قريبا هي السلالة السائدة في كوريا الجنوبية.ومن المعروف أن السلالة بي إيه 5 أكثر قابلية للانتقال، وأفضل قدرة على التهرب من المناعة من اللقاحات أو الالتهابات السابقة، مقارنة بالسلالة السائدة حاليا "بي إيه2".