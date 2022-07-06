استمرار الحرارة الحارقة في كوريا اليوم الأربعاء

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من المتوقع أن يستمر اليوم الأربعاء الطقس الحار والرطب الذي تعاني منه كوريا الجنوبية حاليا.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء إن مناطق كثيرة من البلاد ستشهد ليلة استوائية، بما في ذلك سيول، وذلك لليوم الثالث على التوالي. ويذكر أن الليلة الاستوائية تحدث عندما لا تنخفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية فيما بين الساعة السادسة مساء والتاسعة من صباح اليوم التالي.ومن المتوقع أن يظل الطقس الحار كما هو اليوم الأربعاء على الرغم من هطول أمطار بشكل متقطع في المناطق الداخلية. وتوقع التقرير أن تبلغ مستويات درجات الحرارة خلال النهار في معظم مناطق البلاد ما بين 33 و35 درجة مئوية.وسوف تتراوح أقل مستوياتها بين 22 و26 درجة. ومن المحتمل أن يجلب هطول الأمطار الغزيرة فترة راحة من حرارة الحارقة يوم الغد الخميس.كما يتوقع أن تعبر كتلة الضغط المنخفض التي نشأت في الصين، إلى المنطقة الوسطى من كوريا غدا الخميس، مما سيجلب أمطارا على مستوى البلاد بين الخميس وصباح الجمعة.