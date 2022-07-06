الولايات المتحدة تنشر طائرات إف 35 للتدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة للقوات الجوية تشمل مشاركة طائرات مقاتلة حديثة، وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربتها النووية السابعة. وقالت وزارة الدفاع الوطني في سيول أمس الثلاثاء إنه تم نشر ست طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف 35 إيه" في شبه الجزيرة الكورية، في وقت سابق من اليوم، من قاعدة "إيلسون" الجوية الأمريكية الموجودة في ألاسكا. وسوف تشارك تلك الطائرات في تدريبات مشتركة مع الطائرات "إف 35 إيه إس" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية، حتى يوم 14 يوليو. وأوضحت الوزارة أن نشر هذه الطائرات الأمريكية يهدف إلى إظهارالردع القوي للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وموقفهما الدفاعي المشترك، مع تعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات الجوية من الجانبين. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أربع سنوات وسبعة أشهر التي يتم فيها نشر تلك الطائرات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية. وكانت آخر مرة في هذا الصدد في ديسمبر من عام 2017، بعد الاختبار النووي السادس لكوريا الشمالية. وتعد هذه التدريبات المشتركة ونشر طائرات "إف 35" الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، إجراء متابعة لالتزام واشنطن، الذي تم تأكيده خلال القمة مع كوريا الجنوبية في مايو، والذي ينص على نشر أصول استراتيجية أمريكية في الوقت المناسب وبالتنسيق مع سيول. ويمكن لتلك الطائرات المقاتلة المتطورة أن تتسلل إلى أراضي العدو لتدمير الأهداف الرئيسية، مثل الأسلحة النووية والصواريخ ومرافق القيادة العسكرية.