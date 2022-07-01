إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوياتها منذ 42 يوما

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سجل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى مستوى له منذ يوم الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 19 ألفا و371 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 18 مليونا و433 ألفا و359 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 224 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها أيضا منذ يوم الحادي والثلاثين من يناير الماضي.وكان عدد الإصابات اليومية الجديدة قد شهد انخفاضا مستمرا ليصل إلى 3 آلاف و423 إصابة يوم السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي، ثم بدأ يسجل ارتفاعا منذ ذلك الحين.ويرجع السبب في ارتفاع عدد الإصابات الجديدة لدى الوافدين من الخارج إلى رفع إلزامية العزل الصحي عن القادمين من الخارج، وزيادة عدد الرحلات الجوية الدولية.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الماضي 11 ألفا و950 حالة.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 7 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 61 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 24 ألفا و583 حالة وفاة حتى الآن.