انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للطبقات العاملة في كوريا بسبب زيادة التضخم

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انخفض الدخل الحقيقي لأسر الطبقة العاملة المتوسطة في المناطق الحضرية من كوريا الجنوبية بأكثر من واحد في المائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالماضي، نتيجة للتضخم السريع.وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن متوسط الدخل الاسمي الشهري لجميع الأسر في المناطق الحضرية مع رب أسرة عامل على مستوى البلاد قد بلغ 5 ملايين و710 آلاف وونفي الفترة من يناير وحتى مارس مقارنة بعام 2021.ومع ذلك، فإن متوسط الدخل الحقيقي الشهري الذي يعكس الزيادات في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية قد نما بشكل أقل بنسبة 2,5% خلال نفس الفترة. أما بالنسبة للأسر التي ليست من فئة الـ20% الأكعلى دخلا، فقد انخفض متوسط دخلهم الحقيقي الشهري بنسبة 1,6 إلى حوالي 3 ملايين و110 آلاف وون.ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الدخل الحقيقي المكتسب، بما في ذلك الرواتب والأجور، بنسبة 2,1%. وفي الوقت نفسه، قالت هيئة الإحصاءات إن مؤشر أسعار المستهلك تجاوز مستوى 5% في الربع الثاني من هذا العام، حيث ارتفع إلى هذا المستوى لأول مرة منذ 21 عاما، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.