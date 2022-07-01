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الدولية

35 دولة تطالب بتعليق عضوية الهيئات الرياضية الروسية والبيلاروسية في الاتحادات الدولية

Write: 2022-07-06 11:40:24Update: 2022-07-06 14:08:26

35 دولة تطالب بتعليق عضوية الهيئات الرياضية الروسية والبيلاروسية في الاتحادات الدولية

Photo : YONHAP News

أصدر وزراء الرياضة من 35 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بيانا مشتركا أعلنوا فيه موقفهم من ضرورة تعليق عضوية الهيئات الرياضية في روسيا وبيلاروسيا في الاتحادات الرياضية الدولية.
وفي البيان المشترك الذي كشفت عنه وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، أكد الوزراء أيضا على ضرورة إبعاد الأفراد ذوي الصلة الوثيقة بروسيا وبيلاروسيا، سواءٌ كانوا مسؤولين حكوميين أم لا، من المناصب المهمة في المجالس التنفيذية واللجان المنظمة للاتحادات الرياضية الدولية.
وقال البيان أيضا إن المنظمات الرياضية الوطنية والدولية يجب أن تنظر في تعليق بث المباريات الرياضية التي ستقام في روسيا وبيلاروسيا كجزء من العقوبات ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت 37 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قد أصدرت بيانا مشتركا في شهر مارس الماضي أكدت فيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات لفرض قيود على مشاركة روسيا وبيلاروسيا في الأحداث الرياضية الدولية، والحد من الدعم المالي الذي تقدمه المنظمات ذات الصلة بالبلدين لتلك الأحداث الرياضية.
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