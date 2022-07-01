عالم أمريكي من أصل كوري يفوز بميدالية فيلدز للرياضيات

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فاز العالم الأمريكي "جون هوه" الأستاذ في جامعة "برينستون" الأمريكية، والأستاذ في المعهد الكوري للدراسات المتقدمة، بميدالية "فيلدز"، التي توصف بأنها مثل جائزة "نوبل" في مجال الرياضيات، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس الثلاثاء في جامعة "ألتو" في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ليكون أول باحث من أصل الكوري يفوز بهذه الميدالية.وتم اختيار العالم "هوه" للفوز بالميدالية تقديرا لإنجازاته في مجال الهندسة التوافقية والهندسة الاستوائية، ونظرية التفردات.وتكرم ميدالية "فيلدز" التي يمنحها الاتحاد الدولي للرياضيات منذ عام 1936، الاكتشافات الاستثنائية لعلماء الرياضيات دون سن الأربعين.والفائزن الثلاثة الآخرون بهذه الميدالية التي توزع كل 4 سنوات، هم الأوكرانية "مارينا فيازوفيسكا"، وهي ثاني امرأة تفوز بتلك الميدالية، والفرنسي "أوجو كوبان"، والبريطاني "جيمس ماينارد".وقد وُلد العالم "هوه" في الولايات المتحدة، واستقر في كوريا الجنوبية مع والديه وهو في سن الثانية، ودرس فيها حتى حصل على شهادة الماجستر، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في جامعة ميتشيغان الأمركيية في عام 2014.