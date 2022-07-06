تحضيرات لاجتماع بين وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان في بالي

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قال تقرير نشرته صحيفة يابانية إن حكومات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري محادثات لترتيب اجتماع لوزراء خارجيتها على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تعقد في إندونيسيا هذا الأسبوع.وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "يوميوري" اليابانية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر متعددة في الحكومة اليابانية أن المناقشات جارية حاليا لعقد ذلك الاجتماع على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في "بالي"، التي ستعقد يومي الخميس والجمعة.وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يشارك في الاجتماع وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" ونظيره الياباني "يوشماسا هاياشي" ووزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، حيث من المتوقع أن يناقشوا عددا من التدابير الملموسة لتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية بناء على ما توصلت إليه القمة الثلاثية بين دولهم الشهر الماضي.وإذا تم عقد ذلك الاجتماع بالفعل، فسوف يكون أول محادثات ثلاثية بين "بارك" وبلينكن" و"هاياشي".وقال مسؤول حكومي ياباني لصحيفة يوميوري، إنه من المحتمل أيضا عقد محادثات ثنائية بين "بارك" و"هاياشي" في بالي.