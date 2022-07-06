الرئيس يون يقبل استقالة قائد هيئة الشرطة

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قبل الرئيس "يون صوك يول" استقالة المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية الجنرال "كيم تشانغ يونغ" بعد حوالي 10 أيام من عرض "كيم" تقديم استقالته، على ما يبدو احتجاجا على خطوة الحكومة لإنشاء وحدة تابعة لوزارة الداخلية للإشراف على أعمال الشرطة.ووفقا لوزارة الداخلية والسلامة، اقترح وزير الداخلية "لي سانغ مين" إقالة المفوض العام لوكالة الشرطة عقب عرضه الاستقالة، ووافق الرئيس يون على ذلك أمس الثلاثاء.وقد عرض كيم تقديم استقالته يوم 27 يونيو، قبل أقل من 30 يوما من انتهاء فترة ولايته، بعد أن أعلن وزير الداخلية عن خطة إنشاء وحدة المراقبة الجديدة، ووضع لوائح متعلقة بسلطات مفوض الشرطة، بناء على توصية من لجنة استشارية.وقد أجّل يون التعامل مع مسألة استقالة كيم بسبب مشاركته في قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي في إسبانيا الأسبوع الماضي.وفي الوقت نفسه، أيد الرئيس أيضا طلب توصية باختيار رئيس الشرطة القادم "يون هي غن"، مما مهد الطريق لإجراءات المتابعة لتعيينه، بما في ذلك عقد جلسة تأكيد برلمانية.