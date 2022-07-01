توفير المزيد من الأسرّة في المستشفيات وسط علامات على عودة انتشار كورونا

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تخطط الحكومة الكورية لتعزيز تدابير الحجر الصحي وتأمين المزيد من الأسرّة في المستشفيات للمرضى الذين يعانون من حالات صحية طارئة، وسط علامات على عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد.وأعلن وزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين"، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة، عن هذه الخطة في أثناء ترأسه اجتماعا للمقر المركزي اليوم الأربعاء، حيث قال إن الحكومة ستستجيب بشكل مرن لزيادة الطلب على أسرّة المستشفيات، بحيث يتلقى المرضى الذين يدخلون المستشفيات لحالات أخرى غير الإصابة بفيروس كورونا، مثل الولادة وغسيل الكلى وأمراض الأطفال، علاجات بشكل صحيح حتى لو بدأت موجة أخرى من الوباء.وأضاف أنه سيتم توضيح الإرشادات للمساعدة في ترتيب دخول المستشفيات بشكل سريع للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة. وقال إنه سيتم أيضا مراجعة قواعد غرف الطوارئ في المستشفيات لتوفير خدمات على مدار الساعة لمرضى فيروس كورونا.