كوريا الشمالية تعلن عن حالة وفاة إضافية بسبب الحمى

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أبلغت كوريا الشمالية عن وقوع حالة وفاة إضافية بسبب الإصابة بالحمى، التي يفترض أنها إصابة بفيروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء عن المقر الوطني للوقاية من الأوبئة قوله إن شخصا واحدا قد توفي على مستوى البلاد في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الثلاثاء، بسبب الحمى.وبذلك زاد عدد الوفيات الرسمي بسبب فيروس كورونا حسبما أعلنت حكومة كوريا الشمالية إلى 74، وبلغ معدل الوفيات 0,002%. وكان آخر تحديث سابق في هذا الشأن يوم 16 يونيو، عندما قالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة جديدة.ولا تزال هناك شكوك قوية في مصداقية هذه البيانات الرسمية التي تصدرها كوريا الشمالية فيما يتعلق بالوباء، بالنظر إلى انخفاض معدل الوفيات بشكل كبير مقارنة بعدد الإصابات، وكذلك نظام إدارة الرعاية الصحية الضعيف في البلاد.ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة إن الحالات اليومية المتعلقة بالحمى ظلت في مستوى يقل عن ثلاثة آلاف لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت ألفين و140 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للحالات منذ أواخر أبريل ما يقرب من 4 ملايين و760 ألفا، وكلهم قد تعافوا بالكامل فيما عدا أربعة آلاف منهم.