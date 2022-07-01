الرئيس يون يأمر الجيش برد فوري وصارم على استفزازات كوريا الشمالية

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أمر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" الجيش باتخاذ رد فوري وصارم ضد كوريا الشمالية إذا شنت استفزازات ضد الجنوب.جاء ذلك خلال اجتماع لكبار قادة الجيش عقده الرئيس "يون" اليوم الأربعاء لأول مرة منذ تنصيبه، حيث دعاهم الرئيس إلى حماية أرواح أفراد الشعب وممتلكاتهم وحماية أراضي البلاد وسيادتها بأي ثمن، مشددا على ضرورة إظهار إرادة البلاد لتحقيق ذلك.كما دعا "يون" إلى تعزيز قدرات رد قوية من خلال نظام المحاور الثلاثة المتمثلة في أولا: خطة العمليات العسكرية الهادفة إلى تعطيل قيادة كوريا الشمالية في حالة وقوع صراع خطير بين الكوريتين، وثانيا: النظام الدفاعي المضاد للهجوم الصاروخي المعروف باسم "كيل تشين"، وثالثا: نظام الدفاع الجوي والصاروخي، وذلك من أجل ردع استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية وتقليل قدرتها على ارتكاب الاستفزازات.وأمر الرئيس "يون" إيضا بإيلاء اهتمام خاص بخلق بيئة مريحة ترضى الجنود.وتم في الاجتماع مناقشة السياسات الدفاعية لحكومة الرئيس "يون" التي تشمل تعزيز القدرة على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وتطبيق نظام الدفاع المبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين بيئة العمل لضباط الجيش، ورفع جودة رعاية قدامي المحاربين.