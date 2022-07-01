انعقاد أول اجتماع بين الحزب الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي منذ تنصيب الرئيس يون

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عقد اليوم الأربعاء في مقر رئيس الوزراء اجتماع ثلاثي بين حزب قوة الشعب الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالعقبات الاقتصادية التي تواجهها كوريا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع بين الأطراف الثلاثة منذ تنصيب الرئيس "يون صوك يول".وحضر الاجتماع رئيس الحزب الحاكم "لي جون سوك" وزعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "كوان صونغ دونغ"، فيما مثل الحكومة رئيس الوزراء "هان دوك سو" ووزير المالية "تشو كيونغ هو"، أما المكتب الرئاسي فمثله كبير مساعدي الرئيس "كيم ديه كي" ومساعد الرئيس للشؤون السياسية "لي جين بوك" ومساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية "آن سانغ هون".وقال رئيس الحزب الحاكم "لي" إن أفراد الشعب لا يشعرون بفاعلية السياسات التي تعهد الحزب بتنفيذها خلال حملات الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أهمية التعاون والتواصل بين الحزب الحاكم والحكومة بشأن تنفيذ السياسات بشكل فعال، وضرورة إيلاء اهتمام دقيق بمعيشة الشعب.ومن جانبه، شدد كبير مساعدي الرئيس "كيم ديه كي" على أهمية التعاون مع الحزب الحاكم ضمن الإجراءات التي تمهد للتواصل مع البرلمان بشأن تنفيذ السياسات المختلفة، بما في ذلك السياسات الاقتصادية.