كوريا الأولى عالميا في طلبات بناء السفن في النصف الأول من هذا العام

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى على مستوى العالم، لأول مرة منذ 4 سنوات، من حيث طلبات بناء السفن، بعد أن حصلت الشركات الكورية على حوالي 45% من إجمالي الصفقات العالمية لبناء السفن خلال النصف الأول من هذا العام.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء إن الشركات الكورية حصلت على صفقات لبناء 9 ملايين و790 ألف طن مكافئ من السفن في النصف الأول من هذا العام، أي بنسبة 45.5% من إجمالي الصفقات العالمية في هذا المجال.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحتل فيها كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في صفقات بناء السفن منذ 4 سنوات على أساس النصف الأول.وأضافت الوزارة أن حجم الصفقات التي حصلت عليها الشركات الكورية في النصف الأول من هذا العام سجل أعلى مستوياته منذ النصف الأول من عام 2011.واستطاعت الشركات الكورية الحصول على صفقات لبناء 6 ملايين و920 ألف طن من السفن ذات القيمة المضافة، منها ناقلات للغاز الطبيعي المسال وحاويات، بنسبة 62.1% من إجمالي حجم الصفقات العالمية.وقد زاد الحجم المتبقي للصفقات الخاصة ببناء السفن، والتي حصلت عليها الشركات الكورية حتى شهر يونيو الماضي، بنسبة 28.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 35 مليونا و80 ألف طن مكافئ.