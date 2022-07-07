هيئة المخابرات تطلب من النيابة التحقيق مع رئيسيْ المخابرات السابقيْن

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طلب جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية من النيابة العامة إجراء تحقيقات مع اثنين من الرؤساء السابقين للجهاز ضمن حكومة "مون جيه إين" السابقة، بشأن مزاعم إساءة إدارة بعض القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية، وهما قضية مقتل مسؤول المصائد الكوري الجنوبي في عام 2020، وقضية إعادة اثنين من الصيادين الكوريين الشماليين إلى الشمال بعد هروبهم إلى الجنوب.وفي بيان أرسل إلى الصحفيين يوم الأربعاء، قال جهاز المخابرات إن تقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام الأعلى ضد رئيس جهاز المخابرات الوطنية السابق "بارك جي وان" لحذفه دون تصريح للتقارير المتعلقة بالاستخبارات حول مسؤول مصائد الأسماك.وقد قُتل المسؤول الكوري الجنوبي برصاص جنود كوريين شماليين بالقرب من الحدود البحرية الغربية في سبتمبر 2020. وفي ذلك الوقت، أعلنت قوات حرس السواحل ووزارة الدفاع الوطني أن المسؤول كان يحاول على ما يبدو الهروب إلى كوريا الشمالية. ثم أعلنت الجهتان مؤخرا عن تراجعهما عن موقفهما السابق.كما وجه جهاز المخابرات الوطني اتهامات رسمية إلى رئيس جهاز المخابرات السابق "صوه هون"، بدعوى إجباره على الإنهاء المبكر للتحقيق المشترك في قضية إعادة اثنين من الصيادين الشماليين إلى الشمال. وفي تلك القضية، تمت إعادة صياديْن عبر قرية الهدنة "بان مون جوم" بعد قتلهما 16 من زملائهما على مركب الصيد قبل الهروب وطلب اللجوء إلى كوريا الجنوبية.