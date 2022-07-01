الرئيس يون يلتقي بمسؤولين من 10 دول في أمريكا الوسطى والجنوبية

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التقى الرئيس "يون صوك يول" أمس الأربعاء مع مجموعة من المسؤولين على مستوى الوزراء ونواب الوزراء من 10 دول في أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث تعهد بتوسيع تعاون كوريا مع دول تلك المنطقة.وخلال الاجتماع الذي عُقِد في المكتب الرئاسي في سيول، أشار "يون" إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية و15 دولة في أمريكا الوسطى والجنوبية.وقال "يون" إن تلك المنطقة كانت بمثابة حليف تقليدي لكوريا، على الرغم من بُعد المسافة بينهما، كما عمّق الجانبان مشاركاتهما في مختلف المجالات. وأشار الرئيس إلى أن العديد من الشركات الكورية الجنوبية شاركت في مشروعات البنية التحتية في تلك المنطقة، وأعرب عن أمله في المزيد من فرص التعاون الثنائي. كما طلب منهم دعم مسعى كوريا الجنوبية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان".يُذكر أن هناك 29 دولة من دول أمريكا الوسطى والجنوبية من بين 170 دولة عضوا في المكتب الدولي للمعارض، وهي المنظمة المشتركة بين الحكومات المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها. ويزور كوريا الجنوبية كبار المسؤولين على مستوى الوزراء ونواب الوزراء من الإكوادور وكوستاريكا وغواتيمالا وبنما وجمهورية الدومينيكان وباراغواي والسلفادور والبرازيل وهندوراس وكولومبيا، للمشاركة في منتدى التعاون المستقبلي بين كوريا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي عُقد في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية الشرقية يومي الثلاثاء والأربعاء.