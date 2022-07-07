لجنة أخلاقيات الحزب الحاكم تراجع مزاعم تورط رئيس الحزب في الرشوة الجنسية

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من المقرر أن تنظر لجنة الأخلاقيات في حزب قوة الشعب الحاكم في اتخاذ إجراء تأديبي محتمل ضد رئيس الحزب "لي جون سوك"، بسبب الادعاء بأنه حاول إتلاف الأدلة المتعلقة بقضية رشوة جنسية.ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا في الساعة الـ7 من مساء اليوم الخميس للتداول بشأن ما إذا كان "لي" قد انتهك واجبه في الحفاظ على المعايير المطلوبة كقائد للحزب.ويخطط "لي" لحضور الاجتماع شخصيا لشرح روايته للأحداث.ويواجه "لي" مزاعم بأنه تلقى خدمات جنسية مدفوعة من قبل رجل أعمال في عام 2013، وسعى إلى تدمير الأدلة ذات الصلة من خلال "كيم تشول كيون"، مساعده للشؤون السياسية، من خلال الترتيب لتعهد بالاستثمار بقيمة 700 مليون وون في شركة رجل الأعمال.ومن جانبه نفى "لي" جميع المزاعم المثارة ضده.ومن ناحية أخرى، ستراجع اللجنة أيضا الإجراءات التأديبية المحتملة ضد "كيم" فيما يتعلق بتدمير الأدلة أيضا.