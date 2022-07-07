كوريا الشمالية تدعي تسجيل أقل من 2000 حالة يشتبه في إصابتها بكورونا

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ادعت كوريا الشمالية أن عدد حالات الحمى، التي يشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد انخفض إلى أقل من 2000 حالة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إنه تم تأكيد إصابة ما يقرب من 1950 شخصا بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الأربعاء.ونقل التقرير عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الأوبئة أن حوالي 2400 مريض قد تعافوا خلال نفس الفترة.ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن حدوث وفيات جديدة أو معدل الوفيات، وكان آخر تحديث في هذا الشأن ما أعلنته أمس الأربعاء من أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة في اليوم الأسبق، ليصل عدد الوفيات إلى 74 شخصا، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.وبذلك ازداد العدد التراكمي لعدد الحالات في كوريا الشمالية منذ أواخر شهر أبريل الماضي إلى ما يقرب من 4.76 مليون حالة، وتدعي السلطات الكورية الشمالية أن 99.9% منهم قد تعافوا تماما.