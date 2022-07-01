بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة مجددا إذا استمر التضخم

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اتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على ضرورة الاستمرار في رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل احتواء التضخم المرتفع.ووفقا لنتائج الاجتماعات التي عقدها البنك يومي 14 و15 يونيو، وتم الكشف عنها أمس الأربعاء، اتفق مسؤولو البنك المركزي الأمريكي على ضرورة رفع سعر الفائدة إلى مستويات "تقييدية". واتفق المسؤولون أيضا على أنه إذا استمر التضخم، فقد يكون من المناسب اتخاذ موقف أكثر تشددا.واعترف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن رفع سعر الفائدة يمكن أن يبطئ الاقتصاد، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الإجراء ضروري من اجل كبح زيادات الأسعار.وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بمقدار 0.75 نقطة إلى النطاق المستهدف بين 1.5% و1.75%، وهي أكبر زيادة فردية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.وفي ذلك الوقت، قال رئيس المجلس "جيروم باول" إنه من المحتمل أن يتم رفع سعر الفائدة مجددا بما بين 0.5 نقطة و0.75 نقطة في اجتماعه في شهر يوليو.