وكالات أمريكية تحذر من استهداف قراصنة كوريين شماليين للقطاع الصحي

أصدرت السلطات الأمنية الأمريكية تحذيرا مشتركا من أن قراصنة الإنترنت الكوريين الشماليين، الذين يعملون برعاية الدولة، قد يستهدفون المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى في الولايات المتحدة باستخدام ما يسمى بـ"برامج الفدية".وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية هذا التحذير المشترك أمس الأربعاء، حيث قالت تلك الوكالات إن المتسللين الكوريين الشماليين يستخدمون برنامج الفدية "ماوي" منذ مايو 2021 على الأقل لاستهداف مؤسسات قطاع الرعاية الصحية والصحة العامة في الولايات المتحدة.يُذكر أن برامج الفدية هي نوع من البرامج المدمرة التي تقوم بتشفير بيانات الضحية وإتلافها إلى أن يتم تسديد مبلغ الفدية المطلوب لفك تشفيرها.وقالت الوكالات الأمريكية إن قراصنة كوريا الشمالية يستهدفون منظمات الرعاية الصحية والصحة العامة على افتراض أن تلك المنظمات "مستعدة لتسديد الفدية، لأنها تقدم خدمات ضرورية لإنقاذ حياة الناس وصحتهم".وتضمن التحذير إرشادات حول كيفية مواجهة مخاطر هجمات الفدية المحتملة، وحث الضحايا على الإبلاغ فورا عن الهجوم إلى السلطات. كما حذر البيان من دفع الفدية، لأن ذلك لا يضمن استعادة الملفات والسجلات التالفة، وقد يعرض المؤسسة لخطر انتهاك العقوبات.