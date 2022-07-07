كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري في مايو

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في حسابها الجاري في مايو، في تحول عن العجز المسجل في الشهر الأسبق، لكن الفائض انخفض بدرجة حادة مقارنة بالعام الماضي.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل الحساب الجاري للبلاد فائضا قدره 3.86 مليار دولار أمريكي في مايو، بانخفاض قدره 6.55 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الاستيراد.وقد سجلت كوريا عجزا في الحساب الجاري في الشهر الأسبق، وهو أول انخفاض منذ أبريل من عام 2020.وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 20.5% على أساس سنوي إلى 61.7 مليار دولار في مايو، في حين قفزت الواردات بنسبة 32.4% إلى أكثر من 58 مليار دولار، نتيجة لارتفاع تكاليف النفط والمواد الخام.وسجل قطاع الخدمات عجزا قدره 20 مليون دولار في مايو، وهو الأول منذ أربعة أشهر. لكن العجز تراجع عن العجز المسجل في العام السابق والبالغ 730 مليون دولار.