زيادة مضطردة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا

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شهدت كوريا الجنوبية ما يقرب من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، لليوم الثالث على التوالي.وقالت الوكالة الكورية للسيرطة على الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة الجديدة طوال يوم أمس قد بلغ حوالي 18 ألفا، بزيادة مقدارها حوالي 8 آلاف و900 حالة مقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي، ليكون ضعفيه تقريبا.الجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة كان قد بلغ حوالي 620 ألفا في شهر مارس الماضي ليبلغ ذروته ثم استمر في التراجع، لكنه عاد مرة أخرى منذ يوم 27 من شهر يونيو الماضي إلى الارتفاع.وبلغ عدد الإصابات بين القادمين من الخارج 194 حالة أمس ليسجل أكثر من 100 حالة لأسبوعين متتاليين، منذ يوم 24 من الشهر الماضي.أما عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة فقد تراجع بمقدار 5 حالات ليبلغ 56، بينما بلغ عدد الوفيات 10 حالات أمس ليبلغ عدد الوفيات التراكمي 24 ألفا و593، وبلغت نسبة الوفيات التراكمية 0.13%.