افتتاح مؤتمر وزراء خارجية مجموعة الـ20 في بالي

Photo : YONHAP News

افتتح مؤتمر وزراء خارجية مجموعة الـ20 اليوم في جزيرة "بالي" الإندونيسية، حيث يعقد بشكل مباشر وعبر الإنترنت معا.ومن بين الوزراء الذين يشاركون بشكل مباشر من خلال وجودهم في "بالي" وزراء خارجية كل من كوريا الجنوبية "بارك جين" والولايات المتحدة الأمريكية "أنتوني بليكون" واليابان "يوشيماسا هاياشي" والصين "وانغ ييه" وروسيا "سيرغي لافروف".وقد زار الوزير الكوري سنغافوره أمس ثم اتجه إلى بالي من أجل المشاركة بدءا من صباح اليوم في مختلف المباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمر، حيث يسعى الوزير بارك إلى عقد مباحثات ثلاثية مع نظيريه الأمريكي والياباني، ومباحثات ثنائية مع نظيره الصيني، خلال فترة انعقاد المؤتمر.ومن المتوقع أن يتم خلال المباحثات الثلاثية الكورية الأمريكية اليابانية إعادة التأكيد على التعاون بين الدول الثلاث في القضية النووية والصاروخية الكورية الشمالية، والأمن الاقتصادي.ومن ناحية أخرى، يتوقع المراقبون أن يتعرض وزير الخارجية الروسي إذا ألقى كلمة خلال المؤتمر لانتقادات علنية من قبل دول مجموعة الـ7 الكبرى وغيرها من الدول الديمقراطية.كما يتوقع بعض المحللين أن يشهد المؤتمر حربا كلامية بين روسيا والدول الغربية حول تسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في مشاكل نقص الغذاء والطاقة على مستوى العالم.ومن المقرر أيضا أن يلقي وزير الخارجية الأوكراني "ديميترو كوليبا"، الذي تم توجيه دعوة خاصة إليه للمشاركة في المؤتمر، كلمة عبر الفيديو.