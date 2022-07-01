إنشاء مركز للقيادة الاستراتيجية في كوريا

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سيتم إنشاء مركز قيادة استراتيجية في كوريا الجنوبية من أجل الإشراف على نظام الدفاع ثلاثي المحاور، في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.ومن المقرر أن يشرف المركز على مختلف الأعمال العسكرية بواسطة القوات البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك الصواريخ والغواصات ومقاتلات الشبح.ويتضمن نظام المركز خطة لكشف واعتراض الهجمات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية، والرد بقوة على مراكز قيادة العدو.ومن المتوقع أن تكون مكونات القوات الأساسية تابعة لمركز القيادة الاستراتيجية، بما في ذلك العديد من الصواريخ الباليستية القائمة ضمن منظومة "هيون مو"، ومقاتلات الشبح "إف 35 إيه"، والغواصات ذات حمولة 3 آلاف طن، وصواريخ باتريوت، وأقمار الاستطلاع.وصرحت وزارة الدفاع بأنها ستقوم من خلال إنشاء المركز الجديد بالإشراف الفعال على النظام الكوري ثلاثي المحاور إلى جانب تطوير القوة العسكرية.ونظرا لأن المركز سيشرف على القوات البرية والبحرية والجوية، فإنه يتم حاليا بحث خطة لإدراجه تحت قيادة هيئة الأركان المشتركة.وقد ظلت هيئة الأركان المشتركة منذ عام 2017 تعمل على إنشاء مركز الاستجابة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية.