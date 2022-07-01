كوريا تشارك في مناورات ريمباك

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تشارك كوريا الجنوبية في مناورات المحيط الهادئ "ريمباك" التي تعتبر أكبر مناورات عسكرية بحرية على مستوى العالم، والتي تُعقد حاليا في جزيرة هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجهت إلى "بيرل هاربور" في هاواي حوالي 40 سفينة حربية تابعة لـ26 دولة، بما في ذلك السفينة "مارادو" التي تعد أكبر السفن الحربية لدى القوات البحرية الكورية الجنوبية.ويذكر أن هذه المناورات تُجرى كل عامين، وتشارك فيها السفينة "مارادو" الكورية لأول مرة هذا العام، كما تشارك أيضا السفينتان الكوريتان "الملك سيجونغ" و"الملك مون مو"، والغواصة "شين دول سوك"، وحوالي ألف جندي كوري جنوبي.ويعد حجم القوات الكورية الجنوبية المشاركة في مناورات هذا العام الأكبر مقارنة بالمشاركات السابقة، وتحتل القوات الكورية المركز الثاني من حيث الحجم بعد القوات الأمريكية في هذه المناورات.ورغم أن اليابان والهند وأستراليا التي تشكل مجموعة "كواد" للتشاور الأمني مع الولايات المتحدة، وعدد من دول جنوب شرق آسيا تشارك أيضا في مناورات هذا العام، إلا أن الصين وروسيا لم تتلقيا دعوة من جانب الولايات المتحدة.وقد تم إبعاد الصين عن هذه المناورات منذ عام 2018 عندما كانت في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، بينما كان قد تم إبعاد روسيا منذ عام 2014 بعدما ضمت شبه جزيرة القرم.وصرحت الولايات المتحدة بأن مناورات هذا العام تستهدف ردع وإخضاع هجمات الدول القوية الرئيسية، في إشارة على ما يبدو إلى الصين وروسيا.