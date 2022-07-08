زيادة حركة الركاب في مطار إنتشون بثمانية أضعاف خلال فصل الصيف

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من المتوقع أن تشهد حركة الركاب في مطار "إنتشون" الدولي في كوريا الجنوبية زيادة بمقدار ثمانية أضعاف خلال ذروة موسم العطلة الصيفية من أواخر يوليو إلى أوائل أغسطس، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لمؤسسة مطار "إنتشون" الدولي فإنه بناء على توقعاتها للطلب على السفر الجوي في الفترة من 22 يوليو إلى 10 أغسطس، من المرجح أن يرتفع إجمالي عدد الركاب في المطار بنسبة 791% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليون.ومن المرجح أن يصل العدد اليومي إلى ذروته يوم 7 أغسطس، وهو يوم الأحد، مع وصول أكثر من 98 ألف مسافر إلى المطار.وخلال هذه الفترة، من المرجح أن يزداد عدد الرحلات بحوالي 600% مقارنة بالعام الماضي إلى أكثر من 8 آلاف رحلة، بمتوسط يومي يبلغ 404 رحلات.وسوف يقوم مسؤولو المطار بإنشاء مقر خاص للتعامل مع الازدحام ولاستعادة عمليات المطار إلى ما بين 60% و70% من المستوى الذي كان عليه ما قبل جائحة كورونا. كما سيتم استئناف خدمات تسجيل الوصول الذاتي والحصول على الأمتعة تدريجيا، بعد أن كان قد تم تعليقها في أثناء الجائحة.وتوقعت إدارة مطار إنتشون أن يمر حوالي 24 مليون مسافر عبر المطار هذا العام، وهو ما يمثل 35% من مستوى ما قبل الجائحة في عام 2019.