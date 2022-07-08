وزير الخارجية الكوري الجنوبي يجري محادثات مع نظيره الصيني

Photo : KBS News

عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" محادثات في إندونيسيا أمس الخميس مع نظيره الصيني "وانغ يي"، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية.وفي أول اجتماع وجها لوجه بين الجانبين، قيّم الوزيران التبادلات النشطة والتواصل بين سيول وبكين على مختلف المستويات منذ تولي حكومة "يون صوك يول" السلطة.وناقش الوزيران الإجراءات الجوهرية للتعاون لتطوير العلاقات الثنائية، حيث اتفق "بارك" و"وانغ" على التواصل المنتظم من خلال الاجتماعات الشخصية وغيرها من الأساليب، والتشغيل الفعال لقناة الاتصال التي تشمل الحوار الاستراتيجي بين نواب الوزراء.كما اتفق الجانبان على العمل على التعاون الاقتصادي واستقرار سلاسل التوريد وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة الثنائية لتشمل قطاعي الخدمات والاستثمار.وقال وزير الخارجية الصيني إن بلاده تأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافة والاقتصاد، حيث يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وطالب الوزير "بارك" الصين بالقيام بدور بناء في إقناع كوريا الشمالية بوقف الاستفزازات والعودة إلى الحوار.