لجنة الأخلاقيات في الحزب الحاكم توقف عضوية رئيس الحزب لمدة 6 أشهر

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أوقفت لجنة الأخلاقيات في حزب قوة الشعب الحاكم عضوية رئيس الحزب "لي جون سوك" لمدة 6 أشهر، بسبب مزاعم قيامه بإتلاف الأدلة المتعلقة بقضية رشوة جنسية.وأعلن رئيس اللجنة "لي يانغ هي" هذا القرار في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بعد مداولات اللجنة المطولة في مقر البرلمان لما يقرب من 8 ساعات، بدءا من الساعة 7 من مساء أمس الخميس.وقررت اللجنة تلك العقوبة المشددة بعد الاستماع إلى توضيح رئيس الحزب للمخالفات المزعومة.ويواجه "لي" مزاعم بأنه تلقى خدمات جنسية مدفوعة من قبل رجل أعمال في عام 2013، وسعى إلى تدمير الأدلة ذات الصلة من خلال "كيم تشول غُن"، مساعده للشؤون السياسية، من خلال الترتيب لتعهد بالاستثمار بقيمة 700 مليون وون في شركة رجل الأعمال.وقال رئيس لجنة الأخلاقيات إنه من الصعب تصديق "لي" بأنه لم يكن على علم بالتدمير المزعوم للأدلة.يُذكر أن تعليق عضوية الحزب هو ثاني أقل عقوبة في النظام التأديبي المكون من 4 مستويات في الحزب، لكنه يعتبر عقوبة شديدة بالنسبة لرئيس الحزب.ومن ناحية أخرى، قررت اللجنة أيضا تعليق عضوية "كيم" للعامين القادمين.